Tumori | farmaci biologici per combattere il carcinoma

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Il tumore più frequente nel sesso femminile è quello della mammella. Questa neoplasia è, infatti, la prima per incidenza nelle donne, con 48.000 casi l’anno in Italia, ma anche il primo per guaribilità, col 90% di sopravvivenza a 5 anni. Ciò è dovuto sia ai programmi di screening (la prevenzione deifemminili è una delle priorità del Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025), sia alla continua scoperta di nuovi. Di cura e ricerca scientifica si discuterà il 16/17 dicembre a Bari, ore 9.30, presso il Nikolaus Hotel, nell’ambito del meeting: “Novità terapeutiche nelmammario per il 2023”. Evento promosso dagli esperti oncologi Vito Lorusso e Stefania Stucci.,– “Il trattamento delmammario, negli ultimi 10 anni, è radicalmente ...