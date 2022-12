Tumori | da Moderna arriva il vaccino anti-cancro | la svolta terapeutica con la tecnologia a mRna

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Centrale nella produzione dei vaccini contro Covid-19, laRNA ora è risultata efficace contro una grave forma dialla pelle, il melanoma, se usata insieme a un secondo farmaco contro il tumore. A farlo sapere è l’azienda, tra le principali protagoniste della lotta al Covid e ora impegnata nella sperimentazione del. Secondo quanto riportano i ricercatori dell’azienda statunitense, insieme al trattamento Keytruda di Merck, ilsperimentale-4157-V940 ha dimostrato di funzionare dando esiti positivi nei pazienti in lotta contro il melanoma. Il nuovo prodotto per ora ha superato la fase 1 e 2. Per il prossimo anno i due colossi, Moderne e Merck, dovranno procedere con l’importante fase 3 di ...

Il vaccino per il cancro sperimentale di- il mRNA - 4157 - V940 - punta a generare una risposta immunitaria in risposta a specificidei pazienti. Il farmaco Keytruda di Merck, invece, ...... ha detto l'amministratore delegato diStephane Bancel, "la tecnologia a mRNA è stata ...potrebbe essere secondo gli esperti una delle speranze più accreditate per la lotta contro inel ...Tumori, la svolta dai vaccini a mRna. Per la prima volta la tecnologia RNA ha dimostrato di essere efficace contro una mortale forma di cancro alla pelle, il melanoma, quando usata insieme a ...Per la prima volta la tecnologia RNA ha dimostrato di essere efficace contro una mortale forma di cancro alla pelle, il melanoma, quando usata insieme a un secondo farmaco contro il tumore. Il vaccino ...