Tumori | Ascierto all’Ansa | Buone notizie da nuovo vaccino mRNA di Moderna

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) “Se i risultati ottenuti dallo studio di Fase II saranno confermati, sarà importante non solo per i pazienti colpiti da melanoma, ma anche per tutti gli altri”. Così Paolo, presidente della Fondazione Melanoma e direttore dell’Unità di Oncologia melanoma, immunoterapia oncologica e terapie innovative dell’Istituto Pascale di Napoli, commentai risultati dello studio di Fase II che ha mostrato la capacità di undi(denominato al momento-4157/V940) in combinazione con il farmaco immunoterapico pembrolizumab di ridurre del 44% il rischio di recidiva rispetto allo sola immunoterapia.ricorda come la tecnologia alla base del...