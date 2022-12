Tumore | da Moderna la svolta con la tecnologia mRNA | il vaccino anti-cancro

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) L’azienda statunitense, tra le principali protagoniste della lotta al Covid – 19, sarebbe ora impegnata nella sperimentazione delcon. Somministrato assieme al farmaco Keytruda di Merck, ilha superato le fasi 1 e 2, dando esiti positivi nei pazienti in lotta contro il melanoma. Laterapeutica che arriva da, ilha superato le prime 2 fasi Per la creazione delcontro una grave forma dialla pelle, il melanoma, è stata utilizzata laRNA, risultata essenziale per il-Covid. ...

Il farmaco Keytruda di Merck, invece, è già in uso per il melanoma e stimola il sistema immunitario affinché attacchi il. Il ruolo diL'annuncio sembra in grado di poter allentare i ...Vaccino a mRna contro il: i test I test sono stati eseguiti su 157 pazienti con melanoma ... Ad alcuni pazienti sono state somministrate nove dosi del anti - cancro sperimentale di...Tumori, la svolta dai vaccini a mRna. Per la prima volta la tecnologia RNA ha dimostrato di essere efficace contro una mortale forma di cancro alla pelle, il melanoma, quando usata insieme a ...Un vaccino sperimentale di Moderna unito all’anticorpo monoclonale Keytruda di Merck è il trattamento pensato per combattere il melanoma nei ...