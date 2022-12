Tredicesima giornata Eurolega 2022 2023 | Milano sempre in agonia | al Forum vince il Maccabi

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Non si arresta la caduta libera dell’Olimpia. Nella, i meneghini subiscono la nona sconfitta consecutiva per mano delTel Aviv(77-71) che si impone soltanto all’ultimo quarto grazie ai 20 punti di Brown.: COSA È ACCADUTO TRA OLIMPIA? Anche ilpasseggia suche in campo continentale non riesce proprio a risollevarsi tanto da ritrovarsi ora ultima in classifica con 10 sconfitte su 13 partite. L’ inizio ha fatto ben sperare con il 21-20 per la squadra di Messina che replica portandosi sul ...

Continua l'incubo Eurolega per l' Olimpia Milano . Nella, i ragazzi di coach Ettore Messina si sono arresi al Mediolanum Forum contro il Maccabi Tel Aviv , che ha avuto la meglio sul 71 - 77 . Si tratta della nona sconfitta consecutiva ...