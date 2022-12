Trapani- chi era il pilota trovato morto | la decisione della Difesa | Facciamo una promessa

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Questa notte il corpo dela bordo del caccia militare Eurofighter è statosenza vita in Sicilia: chi era il capitano e qual è laMilitare Italiana. Si chiamava Fabio Antonio Altruda ildell'aeronautica militare precipitato questa notte in Sicilia nella zona agricolaProvincia di. L'Italia intera questa mattina è stata svegliata da una tragica notizia, il ritrovamento del corpo senza vita del 33enne è ormai una certezza e in molti si chiedono cosa sia successo davvero. Dopo l'impatto non c'è stato nulla da fare per il capitano originario di Caserta che èsul colpo durante quella che sembrava una semplice esercitazione militare. La base di rientro era quella di ...