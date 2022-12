Totti e Ilary | la nuova vita con i rispettivi partner – Foto

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Sul numero di “Chi” in edicola questa settimana la “Totteide”, ovvero la separazione tra FrancescoBlasi si arricchisce di nuovi capitoli. Il primo è la romantica vacanza sulla neve di St. Moritz della conduttrice Mediaset con il nuovo fidanzato, l’imprenditore tedesco Bastian Muller. Erede di una famiglia di costruttori, vive a Francoforte e si dedica all’attività di famiglia.Blasi e Bastian Muller (‘Chi’)presenta Bastian alla figlia Isabel e a Michelle Hunziker Negli scatti pubblicati in esclusiva dal magazine diretto dall’amico Alfonso Signorini,Blasi si lascia andare teneramente fra le sue braccia e lo presenta alla figlia Isabel e agli amici. Fra loro, anche la sua agente Graziella Lopedota e Michelle Hunziker che ha ...

A questo si sono aggiunte storie da telenovela finite male o malissimo, come quelle tra FrancescoedBlasi , in via di divorzio dopo aver fatto sognare migliaia di italiani. Ora, però, il ...Sebbene sia apparso immediatamente chiaro chenon sarebbero mai tornati insieme riaccendendo il fuoco della passione così come hanno fatto i Bennifer , in molti speravano che i rapporti tra i due ex coniugi si sarebbero potuti fare ...Ilary Blasi pensava di aver trovato pace dopo la separazione con Totti ed ecco che arriva qualcuno ad intromettersi nel suo rapporto con Bastian ...L'ex marito di Noemi Bocchi ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo matrimonio e la compagna di Francesco Totti.