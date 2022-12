(Di mercoledì 14 dicembre 2022) IlFootball Club comunica che le richieste di accreditoper i giornalisti inerenti la gara amichevoleandranno inviate entro e non oltre le ore 18.00 di lunedì 19 dicembre all’indirizzo mail media.accreditation@fc.it secondo le consuete procedure. Ogni testata potrà inviare al massimo n. 3 nominativi per quanto concerne le testate nazionali ed un massimo di n.1 nominativo per quanto riguarda tv locali, radio e siti internet. Esclusiva fotografica Agenzia LaPresse. IlFootball Club comunicherà l’esito della richiesta entro 48 ore dalla gara. Fonte articolo e foto: www.fc.it seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI

Torino FC

Pogba ©LaPresseIl centrocampista francese, (ri)accolto ain estate con enorme entusiasmo, ... Non ci sarà il 4 gennaio contro la, così come contro l'Udinese e il Napoli. La nuova data ...- E Paul Pogba resta a guardare . Lo ha fatto ancora ieri per esempio, quando ha assistito ... almeno: niente(4/1) e niente Udinese (7/1), soprattutto niente Napoli (13/1) per lui, ... Torino-Cremonese, modalità accrediti stampa | TORINO FC 1906 SITO UFFICIALE Paul Pogba rientrerà a fine gennaio, Federico Chiesa sarà sottoposto ad esami nelle prossime ore: i bianconeri che possono saltare il rientro ...L'assenza di Paul Pogba con la Juventus, scrive oggi La Stampa, rischia di prolungarsi ulteriormente. Il francese si sta allenando e sta provando ad aumentare i carichi, ma il ginocchio destro operato ...