Terremoto oggi a Empoli | lieve scossa questa mattina

...Silvio Berlusconi discese in campo nel 1994 proprio per colmare il vuoto creato da quel... Il primo firmatario è Alessandro Battilocchio,coordinatore provinciale di FI a Roma, in passato,...Undi magnitudo 2.2 è avvenuto alle 5.31 della prima mattinata dimercoledì 14 dicembre a 2 km ad ovest di Empoli con una profondità di 11 km. Copyright © Valdelsa.netFirenze, 14 dic. (Adnkronos) - La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze informa che alle ore 5.31 la rete di monitoraggio dell'Ingv ha registrato un lieve sisma di magnitudo..(Adnkronos) - La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze informa che alle 5.31 la rete di monitoraggio dell'Ingv ha registrato un lieve sisma di magnitudo 2.2, alla profondità d ...