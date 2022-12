Terna premia innovazione sostenibile nata in azienda e lancia nuova piattaforma startup e pmi

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) (Adnkronos) –hato le idee dinate incon il programma di corporate entrepreneurshipIdeas e ha contestualmenteto unaaperta anche alle, ai ricercatori e alle pmi innovative, con l’obiettivo di identificare soluzioni e iniziative in grado di contribuire alla transizione energetica. Ad aggiudicarsi l’edizione 2022 diIdeas sono state le seguenti idee di business: De-Icing, che prevede l’utilizzo di una heat box per lo scioglimento dei manicotti di ghiaccio che si formano sui conduttori delle linee elettriche nei mesi invernali, una soluzione che consente di intervenire da remoto;...

'ConIdeas vogliamo mettere al centro le persone del Gruppo, dando ai nostri colleghi la possibilità di esprimersi come imprenditori, incoraggiando il loro potenziale e valorizzandone ...