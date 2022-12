Tennis | il premio “Fans’ Favourite” dell’anno va a Rafa Nadal | “Per me significa tutto! Ci vediamo nel 2023”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 14 dicembre 2022)elchiude la sua stagione con due titoli dello Slam e, dulcis in fundo, anche con il” del 2022 che viene assegnato ogni anno alta più apprezzato dai tifosi. Lo spagnolo, che ha concluso anzitempo la sua stagione per colpa di un infortunio, ha messo le mani per la prima volta nella sua carriera su questo riconoscimento, che racchiude in sé numerositi. Il commento del classe 1986 dopo aver ricevuto il: “Sono super felice di ricevere ilFavorite Award 2022. Mi rende molto orgoglioso. Non posso ringraziare abbastanza tutti non solo per questo, ma per tutto il supporto che ricevo in ogni singola città ed in ogni evento in giro per il mondo. Questo ...