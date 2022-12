Teatro di San Carlo | gala di fundraising per Ischia con Sangiuliano e Iginio Massari

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Mercoledì 21 dicembre, alle 20, ildi Santerrà uno specialein cui si raccoglieranno fondi per dare un segno concreto di solidarietà all’isola di. In programma l’anteprima del balletto Il lago dei Cigni, con le coreografie di Patrice Bart e interpretato da étoiles, solisti e Corpo di Ballo deldi San. A seguire, nel Salone degli Specchi del, …Con dolcezza, speciale degustazione Alta Pasticceria. Il Maestro parteciperà alla serata. La serata si svolgerà alla presenza del Ministro della Cultura, Gennaro, e del Sindaco della Città Metropolitana di Napoli e Presidente della Fondazionedi San ...

Il 26 dicembre, per le vie del centro prenderà vita Presepe vivente diVito. L'anno nuovo ... la magia del Manini Village, con la pista di pattinaggio in, il regno delle caramelle, la grotta ...... albanese lei (già prima ballerina aldell'Opera di Tirana e notissima al grande pubblico televisivo in Italia), napoletano lui (già primo ballerino alCarlo di Napoli). Con loro, ... Concerto di Natale al Teatro San Carlo di Napoli Come regista e produttore dal 1962 ha messo in scena più di 100 spettacoli e, al fianco di Eduardo De Filippo, ha collaborato alla nascita della Scarpettiana del Teatro San Ferdinando. Legò il suo ...La capitale calabrese della commedia napoletana, torna a conquistare il pubblico del Pollino e non solo con una stagione piena di appuntamenti all'insegna della risata e della cultura ...