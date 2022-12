Tajani a Teheran | fare marcia indietro su condanne

ha definito 'inaccettabile' la situazione a: ' Invitiamo le autorità iraniane a fare marcia indietro e impedire altre condanne a morte ' per i giovani che hanno partecipato 'a ...... è inaccettabile quanto sta accadendo": così il ministro degli Esteri Antonionel corso del Premio Sakharov al Senato invita "le autorità dia fare marcia indietro e impedire che ci ...Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno arrestato alcuni membri di media occidentali che avevano ripreso video e immagini di «diverse situazioni» in Iran e li avevano inviati alle loro redazioni: lo… ..."Nessuno può arrogarsi il diritto di togliere la vita a un'altra persona, è inaccettabile quanto sta accadendo": così il ministro degli Esteri Antonio Tajani nel corso del Premio Sakharov al Senato in ...