Swarovski impreziosisce le sneaker gioiello Golden Goose per Natale

Leggi su lifeandpeople

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Life&People.it Il marchio, rivelazione sportswear dell’ultimo ventennio, lancia una nuovain collaborazione conCreators Lab, la piattaforma incubatrice di articoli da collezione a tiratura limitata.giovane realtà della tradizione italiananasce nel 2000 a Venezia in un piccolo laboratorio di scarpe. I due giovani designer Francesca Rinaldo e Alessandro Gallo danno espressione alla propria creatività ideando oggetti ricercati, accessori e abbigliamento con sapore vintage. La cura costante per i dettagli della tradizione italiana e l’attenzione per uno stile sempre all’avanguardia suscitano la curiosità dei buyer internazionali che in breve tempo li inseriscono nei punti vendita più ...