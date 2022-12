Svolta Ronaldo | ritorno inaspettato | si allena già con la squadra

... a cominciare dall'eterno nemico Cristiano, il cui Mondiale è finito con l'iconica ... Messi ha sottolineato proprio l'importanza di quella notte di un anno e mezzo fa: "Lanon è stata ...... spegnendo definitivamente il sogno di Cristiano. Ad aspettare la squadra di Regragui vi è ... come quelli ai gironi, ha dimostrato ancora una volta di essere la chiave di, per un gruppo ...La Juventus potrebbe già salutare il giovane talento Kaio Jorge: l'attaccante brasiliano è pronto a raggiungere Ronaldo ...Termina male l'era di Cristiano Ronaldo col Portogallo: ripercorriamo il suo percorso in Nazionale, dai successi ai capitomboli ...