(Di mercoledì 14 dicembre 2022) (Adnkronos) – Unadi gin, pesante circa 800 chilogrammi, è statain questi giorni dalle acque deldi, dove il superalcolico era stato messo a “invecchiare” dal proprietario, una ditta di catering di Romanshorn, nel cantone svizzero di Turgovia, produttrice tra l’altro di gin e salse. “Per noi è incredibile che possa accadere una cosa del genere e che ci siano persone così sfacciate da compiere questo furto”, si legge sul sito web della ditta, la Fishgroup GmbH. La Polizia cantonale di Turgovia ha confermato di aver ricevuto una denuncia in merito. Al momento una squadra di sub della polizia sta ispezionando il luogo del misfatto. Ogni anno, la Fishgroup produce un gin in edizione speciale per Natale, che viene conservato nel ...

Svizzera, sfera d'acciaio piena di gin rubata dal lago di Costanza La sfera preziosa, che pesa 800kg, era stata immersa nel lago per poter invecchiare in un modo davvero originale ...Una ditta di catering turgoviese ha messo una boccia di gin nel lago di Costanza per ottenere un aroma speciale. Il distillato è stato però rubato.