Su Affari la risposta della maggioranza a Bruxelles Avanti per la nostra strada | checché ne dica l' Europa

Leggi su affaritaliani

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) E' secca ladel capogruppo alla CameraLega, intervistato dataliani.it, nel giorno in cui dalla Commissione europea è arrivato un via libera di massima alla Legge di Bilancio per il 2023 ma con una bocciatura... Segui sutaliani.it