STRANGE WORLD | DAL 23 DICEMBRE SU DISNEY+ IL FILM CHE HA DELUSO QUASI TUTTI

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Esattamente come un anno fa con “Encanto”, ad un solo mese esatto dall’uscita al cinema l’ultimo classico Disney “” approderà in esclusiva streaming su. Se lo aspettavano un pònon solo perchè era già accaduto nel 2021 con Encanto, ma anche e soprattutto per il disastro fatto segnare dalin sala,: Un Mondo Misterioso approda in esclusiva streaming su Disney Plus dal 23. Quello di regalare alla vigilia di Natale l’ultimo classico animato sfornato dalla Major agli abbonati della sua piattaforma streaming a stretto giro dall’uscita nelle sale, sta quindi diventando una piacevole abitudine.: Un mondo misterioso arriva su Disney Plus a seguito di un mese ...

Stephen, per sua natura, manca di carisma per essere un leader, presentandosi come un ... rimandando poi l'esame finale sul grande schermo con Captain America: NewOrder . In questa ...Anche l'ultima opera uscita in questi giorni al cinema, "", è infatti caratterizzato dalla narrazione Lgbt. La pellicola, infatti, include la prima storia d'amore apertamente gay tra ...Strange World - Un mondo misterioso, recente film Disney, arriverà molto presto su Disney+. La compagnia del Topo ha svelato la data ...È stata annunciata la data di debutto in streaming su Disney Plus di Strange World, il cartoon che poco successo ha avuto al ...