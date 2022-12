Station 19 e Grey’s Anatomy 19 non vanno in onda oggi su Disney+ | quando escono i nuovi episodi?

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 14 dicembre 2022)19 e19 noninsu. I fan sono destinati a rimanere incollati allo schermo in attesa deima il loro giorno fortunato non è questo mercoledì. Proprio in virtù delle vacanze ‘natalizie’ già iniziate,19 e19 nonin, 14 dicembre, proprio perché gli ultimiandati innegli Usa sono quelli che abbiamo visto la scorsa settimana. Come ogni anno, infatti, il network americano ha previsto una lunga vacanza natalizia e proprio nel midseason finale della scorsa settimana tutto si è concluso con un ...