(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Come ci muoveremo domani? Il ruolo trainante delle grandinell'in particolare nel settore dellae delle smart city è stato al centro della prima giornata di...

QN Motori

...muoveremo domani Il ruolo trainante delle grandi imprese nell'innovazione in particolare nel settore della mobilità e delle smart city è stato al centro della prima giornata di...INNOVATION, IL GRUPPO FS SI APRE AL MONDO DELLE STARTUP Ferrovie dello Stato apre al mondo ... Il Gruppo è stato main partner di SIOS22 Winter Edition, l'evento organizzato dacon l'... StartupItalia Open Summit «Innovazione nella mobilità crea lavoro e trasforma le imprese» “Abbiamo l’ambizione di crescere ulteriormente come Media & Digital Group, lavorando principalmente su tre direttrici: editoria, edutech e ad tech, dichiara l'Amministratore Delegato Dario Scacchetti ...Il ruolo trainante delle grandi imprese nell'innovazione in particolare nel settore della mobilità e delle smart city ...