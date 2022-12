Spotify Wrapped su Roblox | le canzoni e gli artisti più ascoltati dai gamer

Leggi su funweek

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Primo brand di streaming audio ad approdare suporta2022 nel metaverso con laIsland su. Definita come “destinazione digitale ultraterrena per l’audio”, è lo spazio in cui fan edi tutto il mondo possono accedere nel metaverso. Per l’occasione, laIsland si trasforma, arricchita di missioni, giochi e merchandising ispirati a. Una volta sull’isola, tutti i giocatori potranno, per esempio, scattarsi una foto con dodici tra glipiù amati. Tra loro, Bizarrap, Calvin Harris, Miranda Lambert, Stray Kids, SUNMI e Tove Lo. Ma in questi mesi, conha consolidato il legame tra videogiochi e musica che non manca di ...