Sport in Costituzione | via libera del Senato La soddisfazione di FdI | «Settore fondamentale»

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Primo viadelal disegno di legge costituzionale, presentato da Fratelli d’Italia, che inserisce loin. L’assemblea di Palazzo Madama lo ha approvato con 145 “sì“, 4 astenuti (Alleanza Verdi-Sinistra) e nessun voto contrario.è stata espressa al termine della votazione dal capogruppo meloniano in commissionee Cultura delPaolo Marcheschi. «Fratelli d’Italia – ha rivendicato ilre – ha voluto, con forza, presentare questa legge di modifica costituzionale e vede questo provvedimento come punto di partenza e non di arrivo. Crediamo che il ministro Abodi confermerà la centralità a questo. Marcheschi: «Lorappresenta il 4% del Pil» «Per noi – ...

