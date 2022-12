Sparatoria Roma | udienza di convalida per Campiti Il pm | ' Ha fatto un tiro al bersaglio'

Sono quattro le donne colpite e uccise dal 57enne Caludio Campiti. Sono Fabiana De Angelis, deceduta ieri in ospedale, Sabina Sperandio, Elisabetta Silenzi e la commercialista Nicoletta Golisano, ...- - > Il sindaco di, Roberto Gualtieri, ha deposto un mazzo di fiori nei pressi del bar di via Monte Giberto, in ricordo delle vittime dellaavvenuta a Fidene domenica scorsa - Ansa . Quarta vittima della ...È terminata dopo circa una ora l'udienza di convalida del fermo per Claudio Campiti, accusato di quattro omicidi volontari e del ferimento di due persone nella strage del condominio di Fidene a Roma.Sono quattro le donne colpite e uccise dal 57enne Caludio Campiti. Sono Fabiana De Angelis, deceduta ieri in ospedale, Sabina Sperandio, Elisabetta Silenzi e la commercialista Nicoletta Golisano, amic ...