Sostenibilità | Campus Peroni apre confronto su sfide filiera agroalimentare

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - Si è tenuto ieri, presso la Coffee House di Piazza SS Apostoli a Roma, il convegno promosso da, il centro di eccellenza frutto della collaborazione tra Birrae il Crea - il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, dal titolo 'Connessioni di valore per la transizione ecologica dell''. Il Convegno è stata l'occasione per confrontarsi sulla necessità di una nuova forma di collaborazione per affrontare ledella transizione ecologica, una collaborazione basata sull'innovazione tecnologica e sulla condivisione trasparente dei dati non più comema come ecosistema. Nel corso del panel, moderato dalla giornalista Chiara Giallonardo,ha ...