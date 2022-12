Sosa | ‘In Messi è entrato lo spirito di Maradona’

L'esterno della Croazia Bornaha parlato dopo la sconfittasemifinale della Coppa del MondoQatar per 3 - 0 contro l'Argentina di Leo Messi. Queste le sue parole ai microfoni di HRT: "Siamo stati la squadra migliore per ...Commenta per primo Robertoa Sky: Mi dispiace per Lautaro, perché all'Inter sta facendo un campionato straordinario. La scelta Julian Alvarez ha stupito un po' tutti ancheArgentina, ma sta facendo un super Mondiale',