Sorrento | il sindaco chiama gli influencer per raccontare la Penisola

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Ildi, Massimo Coppola, ha accolto al Palazzo Comunale cinque creatori di contenuti digitali, di varie nazionalità, impegnati in questi giorni in un viaggio alla scoperta delle bellezze della città, dei luoghi più rappresentativi e delle tradizioni legate alle festività natalizie. L’obiettivo è quello di, con post e storie, l’incanto dellainvernale ai milioni di follower deglicoinvolti: Giuseppe Zito (Italia), Skye O’Neill (Regno Unito), Mendy Waits (Usa), Joanna Lemanska (Francia) e Joerg Nicht (Germania). “Si tratta di una nuova azione di marketing, programmata nell’ambito di un più ampio progetto di destagionalizzazione del nostro territorio – spiega ilCoppola – Attraverso questa iniziativa, puntiamo a coinvolgere un ...

