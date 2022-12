Sonia Bruganelli | “Andate oltre i letti separati | io e Paolo Bonolis abbiamo una grande famiglia”

Leggi su diredonna

(Di mercoledì 14 dicembre 2022)anche in questa edizione delFratello Vip sta dimostrando di non avere peli sulla lingua e non esita a dare anche giudizi poco positivi sui concorrenti. Già prima della partenza del reality l’opinionista aveva però fatto discutere quando aveva fatto una rivelazione inaspettata sul suo rapporto conBonlis: i due, infatti, hanno diviso di vivere in case diverse, anche se vicini, pur continuando a stare insieme e a supportarsi nella gestione dei figli. Queste parole avevano però fatto discutere e c’era chi aveva pensato che questo fosse un modo indiretto per parlare di una crisi in essere tra loro. Questa volta la donna ha voluto dire la sua in un modo davvero particolare, con un post Instagram in cui è possibile vedere la moglie di Stefano, uno dei due figli che il ...