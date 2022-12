Sondaggi politici Swg | italiani freddi sull’autonomia regionale

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Forte la spaccatura tra gli elettori del Nord e del Centro-Sud, con questi ultimi contrari La vittoria del centrodestra alle ultime elezioni ha rimesso sul tavolo un tema di cui da qualche tempo non si parlava: l’autonomia differenziata delle regioni. I governatori di alcune regioni del Nord, in gran parte a guida leghista, preme per l’attribuzione di maggiori competenze. Ma cosa ne pensano gli? Secondo ielettorali di Swg sono spaccati. Il 44% è molto o abbastanza a favore di questa autonomia, mentre il 43% lo è poco o per niente. Come è facile immaginare vi sono ampie differenze in base all’orientamento politico e al luogo in cui si vive. Ad esprimere il giudizio più positivo, con il 65% di favorevoli, sono i leghisti, seguiti dagli elettori di Forza Italia, 63% e di Fratelli d’Italia, 58%. Solo ...