Skincare da 24 carati | i benefici dell’oro per la pelle

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Le proprietà dell’oro per laavevano conquistato anche Cleopatra. La regina d’Egitto, infatti, sembra dormisse con una maschera da 24sul viso, per mantenere lamorbida e giovane. Proprietà note da migliaia di anni quelle dell’oro, studiato anche dagli alchimisti e considerato una fonte di vigore e salute, di giovinezza. All’oro colloidale, in effetti, è riconosciuta la capacità di stimolare la produzione di collagene e, dunque, di mantenere latonica e con meno rughe. Le sue proprietà, inoltre, lo rendono adatto a contrastare i radicali liberi e rinforzare la barriera cutanea. Il risultato è unaprotetta dal fotoinvecchiamento e dagli agenti inquinanti. Un vero e proprio antiossidante naturale, perfetto soprattutto per le pelli mature e bisognose di luminosità. Un attivo ...

