Siniša Mihajlovi? | età | moglie | figli | malattia | condizioni di salute oggi | in che squadra giocava | stipendio | patrimonio | Instagram

(Di mercoledì 14 dicembre 2022)? è un noto allenatore di calcio, che lo scorso anno abbiamo visto sul palco del Festival di Sanremo 2021. Lo sportivo ha combattuto con una brutta, ma come sta? Leggi anche: Gianluca Vialli: a cosa ha il tumore? Come sta? Ultimi aggiornamenti sulla suaChi è? Biografia...

Una sorpresa è l'esclusione della ministra dell'Energia, Zorana, che non avrà alcun incarico nel nuovo governo, così come del ministro della Difesa uscente, Nebojsa Stefanovi. Altra novità ...Dal 12 settembre scorso allena invece il Bologna, dove nel frattempo Sinisaè stato esonerato dopo 6 punti in sei gare. Musa Barrow, attaccante gambiano del Bologna ed ex Atalanta, l'ha ...