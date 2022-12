Silvio Berlusconi promette al Monza | Se battete Juve o Milan vi regalo un pulmann di tr VIDEO

Così il presidente di Forza Italiain un video registrato ieri sera alla cena di gala del Monza calcio. FbQuante risate, nello spogliatoio, nell'ascoltare la promessa di: un autobus carico di ragazze in vendita in caso di vittoria su una grande squadra . In altri tempi, si sarebbe detto che siamo vicini a una "confessione extragiudiziale". Ma ormai ...Silvio Berlusconi, presidente del Monza, torna a far discutere con una delle sue classiche "battute". Intervenuto alla cena di Natale del club, il patron del club brianzolo ha svelato il ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...