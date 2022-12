“Siamo parte lesa” | la faccia tosta di Letta sul Qatargate

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Roma, 14 dic – Enricogioca la carta della “” sul. Il segretario uscente del Pd preferisce buttarla sull’indignazione autoriferita, nonostante l’inchiesta metta in cattiva luce anzitutto il suo partito, nel complesso quadro europeo di responsabilità circa le “mazzette” arabe.sul: “Ci costituiremocome il…per non completare espressioni volgari e gergali, ma il cui succo ben si intuisce. D’altronde la strategia “” non è nuova all’uscente leader del Nazareno come alla “tradizione dem” nel suo complesso. Dal “il partito del lavoro” sparato così, casualmente ma ...

felici di salutare uno degli intrepidi viaggiatori che hanno così accresciuto la conoscenza dell'opera di Dio dadell'uomo, accrescendo così il suo apprezzamento della gloria di Dio che ...... è una chimera pensare che se si arrendesse e noi ci girassimo dall'altranon avremmo più ... o per fare un po' di propagandapronti a mettere a repentaglio la nostra sicurezza". La ...ROMA (ITALPRESS) – “Ho sempre di più l’impressione che in questa nazione il problema siamo noi, che quelli che non hanno ...In vista della finale di domenica prossima la compagnia aerea Aerolinas Argentinas ha previsto un volo speciale per i tifosi che vorranno recarsi in Qatar per seguire l'Albiceleste. Lo riporta ...