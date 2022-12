“Si strusciava” | Edoardo Donnamaria al capolinea | volano insulti dopo il gesto scabroso VIDEO

Leggi su specialmag

(Di mercoledì 14 dicembre 2022)perde completamente il controllol’ultima puntata del reality:irripetibili alla compagna. Il volto di “Forum” da qualche tempo ha iniziato a manifestare una crescente insofferenza nei confronti di alcune dinamiche nella casa di Cinecittà.(fonte youtube)La prolungata permanenza nel format, d’altronde, sta mettendo alla prova i nervi dei concorrenti nel cast, esacerbando le situazioni di tensione nell’acquario.ha stretto da settimane un sodalizio romantico con Antonella Fiordelisi, regalando nuovo lustro al detto: “l’amore non è bello se non è litigarello“. In effetti, la relazione tra i due appare piuttosto burrascosa, ed esaspera spesso gli altri inquilini. Ciò nonostante, i ...