Si sente male in casa dopo una crisi respiratoria | 55enne salvato a Peschiera Borromeo

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) L’uomo è andato in arresto cardiaco ed è stato portato in ospedale in elisoccorso. Le sue condizioni sono gravi

LA NAZIONE

... che, dopo una bella discesa di Boufal, da buona posizione calcia. I transalpini più volte ... Finale teso con qualche mischia figlia della grande tensione emotiva; il Maroccoscivolare via il ...Il Qatar, che sistretto tra l'Arabia Saudita e l'Iran, vuol prendere anche le distanze dal ... osserva 'Le Monde', "in questi tre anni ad altissima tensione i qatarioti hanno vissutola ... Donna si sente male e cade sull’asfalto Traffico in tilt, intervengono i vigili urbani Non filtra grande ottimismo dalle parole di Zlatko Dalic, ct della Nazionale croata, sulle condizioni di Marcelo Brozovic. Parlando quest'oggi in conferenza stampa, Dalic ha aggiornato sul centrocampi ...L’uomo è andato in arresto cardiaco ed è stato portato in ospedale in elisoccorso. Le sue condizioni sono gravi ...