Serie A | la controversa promessa di Berlusconi ai suoi giocatori del Monza se battessero un grande della Serie A

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) 2022-12-14 11:06:23 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio: Eproprietario dell’AC, SilvioL’86enne ha fatto unaaidurante la cena di Natalesquadra italiana. I risultati sul tappeto erboso e l’evoluzione delle prestazioni da allora Raffaele Palladino ipotizzato che la panchina abbia cambiato il corsosquadra, che è a 9 punti dalla retrocessione, per ribaltare gli “obiettivi” del club. O questo è ciò che si capisce dopo il discorso… dove l’essenziale non è più il salvezza dopo il ritorno inA in questa stagione.ha preso il microfonoha elogiato il lavoro del suo allenatore, che ...

Wired Italia

Nel recente passato, si è ipotizzato un possibile ritorno inA, con Inter e Juve che ... Kessie ©LaPresseSituazione, invece, quella di Memphis Depay. L'olandese potrebbe tornare utile, ...... Jennifer Coolidge è infatti tornata a parlare di quelladichiarazione ammettendo di ... Ricordiamo che oltre a The White Lotus, l'attrice è recentemente apparsa nellathriller The ... Le serie tv da vedere a dicembre Il film con Nicholas Cage diventa una serie tv per Disney+ e si racconta una nuova avventura al limite dell'assurdo sulla ricerca di un tesoro nascosto dai conquistadores spagnoli ...Avanzata la proposta di introdurre la possibilità per le squadre di serie A di chiamare il Var: Lorenzo Casini si prepara a formalizzarla alla Figc ...