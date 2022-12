Serie A | i cinque bomber del girone di ritorno | c’è anche Abraham

Ok a unadi disposizioni "intertemporali" sui reati che diventano procedibili a querela, le ... Ridotto agiorni il periodo di autosorveglianza per i contatti stretti di soggetti positivi ...DigitalBits , nel dettaglio, non ha pagato 1,6 milioni di euro di bonus per la stagione diA ... Inanni tra restituzione del capitale e interessi usciranno dalle casse della società oltre ...Conclusa da qualche giorno la 12ª giornata di campionato, è tempo per la Serie A di andare in pausa ... già riuscita a dimostrare una crescita considerevole chiudendo a soli cinque punti di distanza ...La serie di sette vittorie che aveeva portato i Pelicans in testa alla Western Conference finisce a Salt Lake City, dove i Jazz godono del rientro di Markkanen (19 punti, 11 rimbalzi) e vanno ...