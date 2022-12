“Serbatoi di manodopera” per le società di logistica | sequestrati 102 milioni a Brt e Geodis L’indagine della procura di Milano

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Un anno e mezzo fa c’era stato il caso Dhl e il sequestro di 20di euro, oggi gli investigatori del Nucleo di polizia economico finanziariaGuardia di finanza diha sequestrato circa 102di euro in un’inchiestadi Miano che vede al centro i colossiBrt, la storica azienda italiana ex Bartolini attiva nelle spedizioni, e, entrambi controllati da due diversi gruppi francesi. Nello specifico le Fiamme gialle hanno44a Brt e 37 ae 21a un’altra azienda intermediaria. Cuore dell’inchiesta, coordinata dal pm Paolo Storari, è l’ipotesi di una frode per frode fiscale ...

Il Fatto Quotidiano

L'inchiesta per frode fiscale riguarda i cosiddetti 'di', ossia lavoratori della logistica messi a disposizione da società intermediarie per le due grandi aziende. .... dal narcotraffico, al commercio di armi, all'usura e poi infiltrazione negli affari affari con la creazione di "di". E' questo lo spaccato che emerge dalla nuova inchiesta ... “Serbatoi di manodopera” per le società di logistica, sequestrati 102 milioni a Brt e Geodis (ANSA) - MILANO, 14 DIC - Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano ha sequestrato circa 102 milioni di euro in un'inchiesta del pm Paolo Storari che vede al centro i colossi dell ...Nell'inchiesta le due società, che fanno parte di due diversi gruppi francesi a controllo statale, sono indagate per la legge sulla responsabilità amministrativa degli enti. (ANSA) ...