Senigallia | abbattuta la casa di Mario Giacomelli | tra i più grandi fotografi italiani del ‘900

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) (Adnkronos) – Da due settimane ladoveabitò e iniziò a sviluppare le suee non esiste più. Lo annuncia ‘Vivere’, spiegando che dopo la sua storica tipografia in via Mastai, smantellata poco dopo la sua morte, ora anche la suain via Verdi è stata. Nella soffitta delladi Via Verdiaveva un laboratorio dove ha sviluppato le sue foto prima di affidare la stampa allo stampatore Lucchetti e dove poi continuava a stampare i provini. Nel 2004 quando l’amministrazione comunale decise di ricordarein cinque diversi luoghi dila suanon fu ...