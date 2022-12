Sempre più persone amano fare sport a casa o all' aperto E le app di fitness vengono in soccorso

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) L’anno che si sta per concludere ha portato molte conferme e novità nel campo del. Se c’è una cosa che la pandemia ha evidenziato è cheè fondamentale non solo per il corpo ma soprattutto per la mente. Ed è in quest’ottica, oltre che in quella del poco tempo quotidiano, che si sonopiù diffuse le app diper mantenersi in forma grazie ad allenamenti personalizzati e un percorso nutrizionale su misura. Leggi anche › Il Gender gap e attivitàiva: donne svantaggiate anche per andare in palestra App per...