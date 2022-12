Sci alpino | Tobias Kastlunger sfida Clement Noel a Obereggen Il Campione Olimpico impreziosisce lo slalom di Coppa Europa

Leggi su oasport

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Lodi, prova valida per la2022-2023 di sci, si preannuncia particolarmente appassionante e ricco di stelle. A impreziosire la gara tra i pali stretti (la prima stagionale nel circuito della competizione continentale) sarà la presenza del francesea Pechino 2022 in questa specialità. Il transcercherà di regalare spettacolo giovedì 15 dicembre nella località nel comprensorio Ski Center Latemar, ad appena una ventina di minuti da Bolzano. Si preannuncia un grande show in Italia e il pubblico locale sosterrà, che domenica è stato sorprendente decimo in Val d’Isere, ottenendo i suoi primi punti in ...