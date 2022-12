Sci alpino | Asja Zenere in vetta alla Coppa Europa e a breve tornerà anche in Coppa del Mondo

Leggi su oasport

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Marta Bassino e Federica Brignone sono le punte di diamante della squadra azzurra di gigante femminile, ma dietro di loro l’Italia ha faticato a trovare importanti alternative, ma nelle ultime settimane c’è chi sta prendendosi la scena a suon di vittorie e ottimi risultati.è il nome nuovo dello sci azzurro e, dopo tanti infortuni, sembra essere sbocciato definitivamente il suo talento. La carta d’identità recita 26 anni compiuti da pochissimi giorni e non si può certo parlare di una giovanissima, ma è la carriera comunque indeldella vicentina ad essere praticamente alle primissime battute.si è messa in luce con la vittoria in, la prima della carriera, nel gigante di Zinal e questo risultato ...