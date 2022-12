Scarlett Johansonn | Da giovane ero incastrata in ruoli da bomba sexy

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 14 dicembre 2022)è tornata di recente a parlare degli inizi della sua carriera e di come il suo management le volesse affibbiare soloprovocatori e da seduttrice.è tornata di recente alla ribalta per affrontare una questione spinosa: l'oggettificazione del corpo femminile e di come, nei primi anni della sua carriera, fosse stata incasellata inda seduttrice e molto provocatori. "Penso che a causa di quella traiettoria in cui ero stata lanciata, sono rimasta bloccata per molto tempo in quella situazione. Ero stata preparata per iche voi definite da. Interpretavo sempre la donna oggetta del desiderio altrui e all'improvviso mi sono ritrovata in un angolo, come se non riuscissi a uscirne" ...