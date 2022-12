(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Ildi Mariodi portare il primo Mondiale della storia allasiincontro. Il 3-0 con cui l’Albiceleste ha vinto ladi Qatar 2022 costringe l’atalantino a doversi accontentare della ‘finalina’ per il terzo posto. Per il classe 1995 non è stata la migliore delle serate: è partito nuovamente titolare, come contro il Brasile, ma ha avuto pochissime possibilità di incidere ed è stato sostituito all’intervallo, con i suoi già sotto 2-0 e con il bidi attaccanti. La presenza di Claudio Caniggia nella finale di Italia ’90 resterà almeno per quattro anni un primato ineguagliabile: l’argentino è stato l’unico giocatore dell’Atalanta a disputare la finale del Mondiale di calcio nella ...

BergamoNews.it

7,5: da vero stratega fa sfogare i croati, per punirli con freddezza nelle occasioni in ... Gvardiol 4,5: la sorpresa più bella dei Mondialisubito Messi, poi lo dribbla con facilità, ma ...DOHA - C'è una foto che racconta più di qualunque parola la tensione in campo. El'istante immediatamente successivo al rigore con cui Lautaro ha portato l'Argentina in ...pure il cte il ... Scaloni ferma il sogno di Pasalic: l’Argentina batte la Croazia in semifinale Prima semifinale senza storia: il 7 volte Pallone d'Oro firma l'1-0, poi la doppietta di Julian Alvarez. Domenica sfida per la Coppa contro la vincente di Francia-Marocco. La formazione del c.t. Dalic ...Romero 6,5: è in serata e lo dimostra con due grandi anticipi, picchia e difende, ma la Croazia non offre grandi pericoli. Otamendi 6: roccioso su Kramaric, occupa al meglio l'area anche se gli avanti ...