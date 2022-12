San Donato | impianti sportivi | nuova modifica al piano energetico | il riscaldamento verrà acceso

È morto Giorgio Falcetto, il chirurgo colpito alla testa con una accetta davanti all'ospedale Policlinico dimartedì 13 dicembre . Le condizioni del 76enne sono apparse subito molto gravi e per questo era stato posto in coma farmacologico. Per l'aggressione già ieri i Carabinieri hanno fermato il ...È morto all'ospedaleRaffaele di Milano il medico ricoverato ieri dopo essere stato aggredito con un'accetta nel parcheggio del Policlinico. Il 76enne è deceduto questa sera. La vittima, Giorgio Falcetto, medico biellese, ex consigliere della Lega in Comune, chirurgo dell'Unità Operativa del Pronto Soccorso del Policlinico...Giorgio Falcetto, il medico colpito con un’accetta nel corso di una lite davanti all’ospedale di San Donato (Milano), purtroppo non ce l’ha fatta. Ricoverato da martedì in condizioni gravissime all’os ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...