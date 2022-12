Sampdoria | l’esito degli esami di Quagliarella

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 14 dicembre 2022)a cui si è sottoposto Fabio, attaccante della, dopo l'infortunio al ginocchio Laha pubblicato un comunicato ufficiale in merito alle condizioni di Fabio. L'attaccante blucerchiato si era infortunato al ginocchio durante il ritiro in Turchia. COMUNICATO – «Esentato dal viaggio anche Fabio: glistrumentali ai quali è stato sottoposto il capitano hanno evidenziato una lesione legamentosa del ginocchio sinistro che verrà valutata nelle prossime ore a Genova dal consulente ortopedico del club. L'attaccante lascerà infatti il ritiro per rientrare in Italia».