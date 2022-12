Salvini sulla battuta di Berlusconi | “Mia certezza è il milanismo gratis | senza premi in cambio”

... sia nella difesa dei referendumgiustizia che nel suo programma di governo, ci siano gli uomini di Berlusconi e in parte anche quelli die Meloni, si domandino le donne e gli uomini ...... la concretezza e l'estrema disponibilità dimostrata sia dal ministro Matteo, sia dal vice ...Baumgartner che ha voluto sottolineato anche "l'importanza dell'apertura mostrata dal ministro...Anche il consigliere regionale in Lombardia Bastoni si unisce al gruppo Comitato Nord, già formato dagli scissionisti Formenti, Mura e Lena ...La Lombardia è spaccata. Gli "anti Salvini" crescono in Veneto mentre sullo sfondo nasce l'associazione "Comitato Nord". Ora si decidono Verona e Padova ...