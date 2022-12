Salvate le donne dell’Afghanistan L’appello WIIS Italy ai Governi | “Facciano pesare i 2 | 3mld dati in aiuto”

Leggi su fmag

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Sono circa 2,3 miliardi di dollari gli aiuti umanitari che l’Afghanistan ha ottenuto, a giugno 2022, dai Paesi occidentali, secondo l’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento dell’assistenza umanitaria (UNOCHA). Un contributo arrivato soprattutto da Stati Uniti, Regno Unito, Banca asiatica di sviluppo­­, Banca Mondiale. Soldi anin sicurezza alimentare, istruzione e sanità. Eppure lenon sono state coinvolte nemmeno nelle operazioni di consegna umanitaria per via delle restrizioni introdotte dalle autorità talebane. “Nel mio Paese c’è il divieto per ledi viaggiare senza un “mahram” (un parente uomo), l’obbligo di coprirsi il volto in pubblico e di uscire dall’abitazione solo in caso di assoluta necessità, e le ragazze non possono studiare“, ha ricordato Frozan Nawabi, ex Direttrice Generale per i Diritti ...