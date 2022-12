Ryan Reynolds ha tutte le carte in regola per diventare almeno un duca | abbiamo le prove

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 14 dicembre 2022)e Rob McElhenney hanno incontrato re Carlo III e la regina consorte Camilla in Galles in veste di nuovi patron della squadra gallese Wrexham AFC. Nel Racecourse Ground di Wrexham, considerato il più antico stadio di calcio del mondo, i due attori di Hollywood si sono fatti fotografare accanto ai reali britannici e le immagini oltre a essere tra le più inaspettate dell'ultimo mese, rappresentano un ritratto del più strano e al contempo piacevole mix di abbigliamento maschile. Re Carlo indossava un cappotto a doppio petto e una cravatta a pois., che gli stava sempre accanto, era in abito blu con un gilet abbottonato e una cravatta in maglia (un completo molto simile a quello che ha indossato ai People’s Choice Awards la scorsa settimana). A vederli confabulare in quel modo, così vicini e abbigliati, davano un po' ...