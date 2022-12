Russia | attacchi deliberati | l' accusa di Ursula Von der Leyen

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) "Abbiamo visto come lastia deliberatamente prendendo di mira le infrastrutture civili, cercando di paralizzare l'Ucraina all'inizio dell'inverno. E penso che le tattiche dellasiano molto chiare. Voglio dire agli amici ucraini che hanno provato a spezzare la vostra difesa e laha fallito gravemente e ora stanno cercando di spezzare il vostro spirito. Ma lafallirà perché lo spirito ucraino rimane inflessibile", le parole della presidente della Commissione UeVon deralla conferenza a Parigi 'Standing with the Ukrainian people'.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev