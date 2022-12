Gazzetta del Sud

Tra riunioni di maggioranza, tentativi di interlocuzione con l'opposizione, stop and go in commissione e scrittura e riscrittura nelle misure, ilresta ad alta tensione. Del resto i tempi ...Ilresta ad alta tensione, tra riunioni di maggioranza, tentativi di interlocuzione con l'opposizione, stop and go in commissione e scrittura e riscrittura nelle misure, . I tempi ... Rush finale sulla manovra. Scende la soglia per il Pos: multe a partire da 40 euro Il giudizio Ue arriverà ufficialmente domani ma gli effetti della trattativa con Bruxelles già si vedono: il governo è intenzionato a far scattare le multe ...Nuove operazioni di mercato fra i dilettanti umbri che intensificano le operazioni in attesa del rush finale previsto pervenerdì 23 dicembre, giorno di chiusura di questa finestra cosiddetta invernale ...